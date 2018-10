Bologna, 4 ottobre - Sconvolto per la morte del padre, è scappato di casa. La polizia sta cercando un ragazzo di 17 anni che ieri sera si è allontanato da casa, dopo aver scoperto che il padre, un trentasettenne straniero, si era tolto la vita.

La tragedia è avvenuta intorno alle 21,20 in zona Savena. L’uomo, per motivi da accertare, dopo essersi chiuso in bagno, si è impiccato. A casa c’erano la moglie e i figli che hanno chiamato i soccorsi. Il diciassettenne, in quei drammatici momenti, si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. La polizia ha avviato le ricerche tuttora in corso.