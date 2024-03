Scappano alla polizia: fermati con due taser. Ragazzine picchiano vigilante dopo il furto

Due ragazzini fermati perché se ne andavano in giro con dei taser. Altre due ragazzine bloccate dopo un furto da 6 euro trasformato in rapina. Giovanissimi e pericolosi, perché incapaci di commisurare le proprie azioni, né di capirne la gravità e le conseguenze. I primi ad essere stati fermati dai poliziotti del Reparto mobile in servizio in piazza XX Settembre sono stati due tunisini, di 25 e 17 anni. Erano scappati a un controllo in Montagnola e, inseguiti dagli agenti, si erano disfatti di qualcosa lanciandola oltre la recinzione della ferrovia in via Barozzi. Gli agenti del reparto, dopo aver bloccato i ragazzi, hanno recuperato gli oggetti: ossia due ‘taser’ di genere proibito, nascosti dentro una torcia e nella chiave elettronica di un’auto. Entrambi sono stati denunciati per porto illegale dei due storditori elettrici, che per la legge sono considerati oggetti atti ad offendere. Il diciassettenne è risultato poi già destinatario di un ordine carcerazione, per furti e per droga, ed è così stato arrestato, finendo all’istituto penale minorile del Pratello.

Le due ragazzine, invece, sono state fermate dagli agenti del commissariato Santa Viola, mentre stavano aggredendo il vigilante dell’In’s di via Saragozza, che le aveva inseguite e bloccate dopo un furto. Le due giovanissime, originarie del Camerun, di 18 e 15 anni, avevano messo a segno un furto da appena 6 euro all’interno del supermercato. Tuttavia, pur di non consegnare la merce, non solo erano fuggite via, ma raggiunte dal vigilante, lo avevano colpito con calci e pugni. All’arrivo degli agenti, la maggiorenne è stata arrestata, l’altra denunciata, entrambe per rapina aggravata in concorso.