Scarafaggi e 120 kg di tigelle mal conservate: ristorante e osteria chiusi a Bologna

Bologna, 12 giugno 2025 – Muffa sulle pareti e nelle tubature di areazione della cucina. E poi gravi condizioni igienico-sanitarie in un garage collocato a pochi metri dall’area di ristorazione. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas in un importante ristorante tipico nel centro di Bologna.

Le muffe molto nocive erano in uno stato di massiccia proliferazione sulla totalità delle pareti, mentre nel garage era stato allestito un magazzino abusivo di alimenti usato promiscuamente anche per stoccare numerosi altri generi e oggetti non attinenti all’attività di ristorazione.

Non solo: all’interno e sopra a due congelatori dentro il deposito abusivo, sono stati trovati 120 kg di tigelle e crescentine immesse ancora bollenti all’interno di sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici e quindi ‘non idonei a contenere alimenti’. Questi sacchetti pieni, disposti sia sopra sia all’interno degli stipatissimi frigoriferi, sono risultati spesso ancora molto caldi o totalmente scongelati e quindi chiaramente immessi all’interno dei frigo senza il preventivo previsto abbattimento della temperatura. In modo analogo, in uno dei due congelatori trovati anche circa 45 kg di lasagne già porzionate e avvolte in alluminio: erano lì da oltre 24/48 ore ma erano totalmente scongelate. Viste le gravissime criticità, l’intera attività di ristorazione è stata immediatamente sospesa, previa tempestiva segnalazione inoltrata dai militari all’Ausl di Bologna.

Infestazione di scarafaggi: chiusa storica osteria

Inoltre, è stata sospesa anche l’attività di una storica osteria di Bologna a causa delle gravissime condizioni igienico-sanitarie della cucina e del magazzino interrato dove è stata trovata una pesantissima infestazione di scarafaggi.

Nello stesso deposito poi c’era una grande ciotola piena di formaggio grattugiato, lasciata scoperta e poggiata sopra una cassa di patate riposta direttamente a terra, a poche decine di centimetri dalle griglie fognarie prive di grata anti-risalita e dalle numerose blatte rinvenute sotto le mobilie. Mentre le scaffalature dove erano riposti gli alimenti risultavano pesantemente erose da ruggine, le pareti presentavano intonaci molto sporchi e spesso sgretolati/cadenti.

Nella cucina le finestre erano state private delle ante e le zanzariere erano istallate solo parzialmente, non impedendo quindi l’accesso di molte mosche e insetti vari. Anche in questa struttura la stessa consuetudine di congelare tortellini all’interno di sacchettini di plastica bio- degradabile non idonei a contenere alimenti.

All’esterno infine erano state stoccate cassette con bottiglie di acqua minerale e generi ortofrutticoli, potenzialmente esposti alla luce del sole, agli agenti climatici e agli infestanti.

È stata sospesa l’attività di strutture di somministrazione, tra cui anche un salumificio dove è stata trovata mortadella scaduta, per un valore complessivo di oltre 700mila euro, sequestrati e distrutti alimenti del valore di circa 25mila euro ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 15mila euro.