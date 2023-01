Scariolo: "Giorni difficili, la Virtus reagirà"

di Massimo Selleri

Trasferta a Barcellona (ore 20,30 diretta Sky) per una Virtus che continua a fare i conti con una forma fisica tutt’altro che brillante. Per questo motivo è rimasto a Bologna il play Daniel Hackett che, tra ammaccature e influenze, ha chiesto più del lecito al proprio corpo e ora deve fare i conti con un noioso affaticamento.

Non sarà a disposizione della panchina bianconera neppure Isaia Cordinier e queste due assenze costringeranno il coach della Segafredo Sergio Scariolo a rimescolare ulteriormente le carte contro un avversario che fa dei muscoli e dei centimetri una delle sue principali armi.

"Barcellona è una delle squadre più forti della competizione – spiega Scariolo in una nota del club – sia per il roster che per lo stile di gioco. Ha tanti top player e un’ottima organizzazione in entrambi i lati del campo. Specialmente in trasferta dobbiamo migliorare le nostre potenzialità, sia mentali che fisiche, ed essere pronti ad affrontare momenti difficili per continuare a competere. Speriamo di avere qualcosa in più dai giocatori che stanno recuperando la condizione e di mostrare la migliore versione di noi stessi".

Dopo le prime 16 giornate di Eurolega la classifica vede al primo posto proprio i catalani insieme con Baskonia e Monaco e Baskonia e questo è un indice di quanto le cose non siano affatto semplici per i bolognesi che, invece, stazionano al tredicesimo posto, ma che sono a una sola vittoria di distanza da quell’ottava posizione che è l’obiettivo stagionale.

Il problema è con quale faccia scenderà in campo la Virtus: se è quella spavalda vista a Madrid ci sono delle possibilità di spuntarla se, invece, è quella remissiva vista lunedì sera contro Milano, allora non c’è storia.

"Torniamo in campo – dice l’ala bianconera Kyle Weems – dopo una brutta sconfitta in campionato e vogliamo reagire bene. Giochiamo contro una delle migliori squadre dell’Eurolega e dobbiamo avere la giusta concentrazione e lottare giocando insieme per avere le nostre chance".

Aprendo una parentesi sul mercato, ieri l’Eurolega ha inibito alla Stella Rossa la possibilità di tesserare nuovi giocatori fino al 28 febbraio. Questa sanzione rende impossibile l’ingaggio da parte dei serbi di Achille Polonara che entro lunedì deve accasarsi da qualche altra parte se vuole salutare l’Efes. La Virtus è tra i club che vorrebbero ingaggiarlo, ma non è l’unico in una corsa dove il tempo è una variabile importante.