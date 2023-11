Scarpa: "La sincerità è antisociale"

Diventano pagine indelebili della vita i momenti in cui ci dicono veramente come stanno le cose. Tiziano Scarpa (premio Strega nel 2009 per ‘Stabat Mater’) mette in fila queste pagine, in cui la sincerità ha avuto la meglio sulla reticenza o l’ipocrisia. Il suo libro ‘La verità e la biro’ (Einaudi), è un romanzo, un saggio, un memoir e, insieme, una dissertazione. Stasera alle 20,30 Scarpa sarà all’Oratorio San Filippo Neri (ingresso gratuito).

Scarpa, che rapporto ha con Bologna?

"Ho lavorato a Bologna per un paio di anni. Conoscevo il gruppo di scrittori bolognesi degli anni Novanta: mi avevano accolto in alcune loro riunioni che chiamavano ‘simposi’, c’era anche Carlo Lucarelli".

Perché ha definito questo lavoro un libro ‘bizzarro’?

"Non è un romanzo in senso stretto, bisogna dirlo senza senza truffare chi legge".

Lei ha scritto "io non sarò più maschio quando il libro sarà pubblicato". A cosa si riferisce?

"Il libro è autobiografico. Ho avuto delle disavventure di salute, non ci ho lasciato le penne, ma le piume sì. E questo spiega anche perché io abbia raccontato molti aneddoti che riguardano la mia intimità, di quando avevo vent’anni, ma il tema non è questo. Il tema è la sincerità". E che cos’è la sincerità?

"Non lo so, racconto i momenti in cui la sincerità mi ha sconvolto. Non mi interessa tanto cosa sia la sincerità, mi interessano le reazioni che provoca quando sconvolge e destabilizza. La sincerità è un po’ un crash test, perché la società si basa sulla reticenza, sul segreto, sull’ipocrisia. La sincerità, invece, è antisociale".

Lei riesce ad essere sincero?

"Certo che no, non fino in fondo. Anche in questo libro non racconto proprio tutto. La vacanza in Grecia diventa il pretesto per metterci dentro una serie di episodi in cui le persone sono state sincere con me. Molti fanno ridere, altri sono seri". Racconta anche di amori universitari…

"Da giovani non si è abituati all’urto dell’intimità altrui. Io ho cominciato ad avere dei rapporti molto intimi verso i 19-20 anni. E in quella collisione di intimità, magari hai anche l’urto della sincerità. Poi nei rapporti d’amore spicca molto la differenza tra intimità sensuale e segretezza. Puoi ritrovarti nudo, abbracciato a una persona, però non le dici cosa pensi di lei. Racconto anche del collega depresso e dell’amico di famiglia che mi rivela che fine ha fatto un prete che aveva tendenze pedofile. Era sparito e ho scoperto la verità cinquant’anni dopo".