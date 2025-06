Scarpante, il 18 giugno il ricorso al Riesame

Si discuterà il 18 giugno il ricorso al tribunale del Riesame di Lorenza Scarpante, in custodia cautelare in carcere con l’accusa di avere ucciso il marito Giuseppe Marra, 59 anni, il 27 maggio nella loro abitazione in via Zanolini. Scarpante aveva respinto le accuse nell’interrogatorio con pm e carabinieri, poi nel corso dell’udienza di convalida del fermo, davanti al gip Claudio Paris si era avvalsa della facoltà di non rispondere. È difesa dall’avvocata Chiara Rizzo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dalla pm Manuela Cavallo, la donna, che col marito gestiva un negozio in via Indipendenza, dopo avere assunto droghe avrebbe ucciso il marito.