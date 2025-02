"Scarsa manutenzione all’asilo Vignoni"

Intonaci scrostati, calcinacci che cadono dall’alto sui vasini dei bagni dei bambini, cavi elettrici esposti. E umidità. Tanta umidità. Sono questi alcuni dei problemi che da qualche tempo hanno messo in allarme genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia Vignoni di Casalecchio. Ma le preoccupazioni non finiscono qui nella storica scuola casalecchiese, sorta nel Parco Talon tra la via Panoramica, il vicolo De’ Santi e via Enrico Fermi, ai bordi delle prime lottizzazioni del parco.

"Diventa sempre più pesante la coabitazione con la sezione dell’asilo nido Zebri, ospitata da tempo in un’ala delle Vignoni", denuncia Pietro Cappellini, capogruppo di Fratelli d’Italia, che, in compagnia di Gianpiero Biondo, anche lui meloniano e vice presidente del Consiglio comunale, qualche mattina fa ha visitato la scuola, guidato da Roberto Bonica, dirigente dell’Istituto comprensivo Croce di Casalecchio. "La peculiarità delle Vignoni – prosegue Cappellini – sta nelle lezioni all’aperto che, da tempo, contrassegnano questa scuola. La coabitazione con le Zebri le ha fortemente limitate, tanto che i bimbi al pomeriggio dormono in biblioteca. Da anni aspettano alcune migliorie, come l’estensione dei tendoni all’esterno per riparare i bambini dal sole. Per non parlare delle manutenzioni ordinarie della scuola, l’imbiancatura per esempio, che mancano da almeno 20-30 anni". Cappellini fa un appello: "È fondamentale – afferma – garantire la sicurezza dei nostri bambini e del personale scolastico. La sicurezza deve essere la nostra priorità assoluta, e ogni segnalazione deve essere presa in considerazione con la massima attenzione e tempestività. La collaborazione tra scuola e amministrazione comunale è fondamentale per creare un ambiente di apprendimento positivo e protetto". Una voce che non gridava nel deserto dal momento che, a stretto giro, i tecnici di AdOpera, la municipalizzata casalecchiese dei lavori pubblici, nei giorni scorsi hanno fatto una serie di sopralluoghi alle Vignoni.

"Già martedì 25 febbraio – rivela Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio – incontreremo i rappresentanti delle Vignoni e delle Zebri per concordare l’offerta formativa per i nostri bambini. Per le 10.30 del 15 marzo rimane fissata l’inaugurazione del nuovo nido d’infanzia Zebri. Finanziata con oltre 2 milioni di euro del Pnrr, la nuova struttura è stata progettata per le esigenze della pedagogia contemporanea e allargherà l’offerta fino a 42 nuovi posti nido".

Nicodemo Mele