Scatta la Festa degli abbracci con i cartelli ideati dagli alunni nella rinnovata piazza Zampieri

"Abbracciami e sarai felice". Oppure: "Ti dono un abbraccio per farti stare bene". Questi alcuni dei testi tra le decine ideati e scritti su altrettanti cartelli dalle centinaia di bambini e ragazzi delle scuole 25 Aprile e Galilei del quartiere Croce che stamattina, dalle 9,30 in poi parteciperanno alla Festa degli Abbracci. Appuntamento nella rinnovata piazza Zampieri da dove, per il terzo anno consecutivo, nel quartiere si svolgerà questa manifestazione che ormai si tiene in tutto il mondo in occasione della Giornata internazionale dell’Abbraccio che si festeggia il 21 gennaio. Motore dell’iniziativa alla Croce di Casalecchio è l’associazione Progetto di Comunità, nata subito dopo gli anni del Covid. Il progetto riunisce tutte le associazioni attive presenti nel quartiere, comprese le scuole e si è distinto nelle periodiche pulizie delle strade. Il prossimo appuntamento è per il 15 marzo. Terminati gli abbracci a mezzogiorno spuntino per tutti al bar Zampieri nell’omonima piazza.

n. m.