Scatta la Festa dello Sport. Piazze e vie invase di atleti

Da ieri sera le strade di San Pietro si sono animate per la tradizionale Festa dello Sport che si svolgerà fino all’8 giugno e, poi, anche nelle giornate del 9 e 10. Saranno giorni ricchissimi, con oltre 50 eventi sportivi, spettacoli, esibizioni e iniziative organizzate da tutte le società sportive del territorio.

Così il sindaco, Alessandro Poluzzi: "Sarà un’occasione speciale per condividere, conoscere e dare visibilità a queste realtà che rappresentano l’anima sportiva della nostra comunità. Quest’anno, poi, abbiamo un anniversario davvero importante da festeggiare insieme: il nostro centro sportivo comunale compie 40 anni".

A fargli eco, con soddisfazione per l’organizzazione messa in piedi per quest’edizione e per il compleanno del centro sportivo, l’assessore comunale allo Sport, Andrea Neri: "Inaugurato nell’aprile del 1985, è da allora un fiore all’occhiello per il nostro Comune. Un luogo pieno di significato, che ogni giorno accoglie bambini, ragazzi, adulti e anziani, offrendo spazi dove lo sport unisce, educa e fa crescere. E di recente lo sport è entrato ufficialmente nella nostra Costituzione italiana. L’articolo 33 è stato modificato per riconoscere lo sport come diritto di tutti. Un passaggio storico che conferma quanto lo sport sia fondamentale per il benessere, l’inclusione e la crescita di ogni persona. Sarà un momento per celebrare i valori dello sport, per sentirci ancora più comunità e ringraziare tutte le associazioni sportive che durante l’anno hanno svolto campionati, tornei ed esibizioni su tutto il nostro territorio".

z. p.