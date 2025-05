Scatta la lotta alla zanzara tigre: "Gratis le pastiglie per i tombini"

’Mal di zanzare? Metti la pastiglia’: è lo slogan adottato dal Comune di Persiceto contro le zanzare. Anche quest’anno, da maggio a settembre, l’amministrazione comunale chiede la collaborazione dei cittadini per contrastare il proliferare delle zanzare, mettendo a disposizione un prodotto larvicida da inserire nei tombini privati.

Da sabato 17 maggio il prodotto larvicida sarà in distribuzione gratuita all’Urp. Il prodotto va utilizzato fino alla fine di settembre, secondo la frequenza indicata. Inoltre, da metà maggio a luglio le aree urbane (escluso il centro storico) saranno interessate dalla distribuzione porta a porta del prodotto larvicida a cura degli operatori di Sustenia, incaricati dal Comune e muniti di cartellino di riconoscimento, che forniranno ai cittadini indicazioni utili alla prevenzione e lotta alla zanzara tigre.

Ai trattamenti larvicidi sulle aree private, si affiancheranno come ogni anno quelli su aree pubbliche: da maggio a settembre, una ditta specializzata su incarico dell’amministrazione comunale tratterà i corsi d’acqua pubblici e le caditoie stradali, per controllare e contenere lo sviluppo di tutte le specie di zanzare. Gli interventi adulticidi saranno effettuati dal Comune in accordo con l’Azienda Usl solo in alcuni casi specifici per contrastare anomale proliferazioni.

I cittadini possono partecipare alla lotta alla zanzara anche economicamente, con un contributo volontario di 13 euro a famiglia per aiutare il Comune a far fronte alle spese degli interventi adulticidi. È possibile versare il contributo solamente attraverso il portale PagoPA (sangiovanniinpersiceto.comune.plugandpay.it).

