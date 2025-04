Scatta la settimana dell’ecologia. Festa speciale al Centro del riuso

Tutto pronto a Ozzano per la decima edizione della Settimana dell’Ecologia, dal 5 al 12 aprile. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con associazioni e realtà locali vuole porre l’attenzione sugli impatti che azioni e abitudini quotidiane hanno verso l’ambiente, per sensibilizzare sulle numerose pratiche sostenibili possibili.

Durante la settimana eventi e attività per tutti, dai bambini agli adulti, attraverso incontri, laboratori e attività. Non mancheranno momenti di convivialità e passeggiate per riscoprire le bellezze naturali del territorio, tra le quali il Parco regionale dei Calanchi dell’Abbadessa.

Punto forte della manifestazione il compleanno del Centro del Riuso che quest’anno festeggia 20 anni, e per il quale è stato organizzato un momento ad hoc. Conclusi i lavori della nuova scuola Panzacchi, nel corso della settimana dell’ecologia è previsto l’open day dedicato ai docenti e al personale della scuola media (e ne seguiranno altri per la collettività) per conoscere gli spazi e prendere consapevolezza delle dotazioni a disposizione.

"La nuova Panzacchi è un complesso di spazi e un luogo con elevate prestazioni – spiega la vice sindaca e assessora all’Ambiente Mariangela Corrado –. Quest’anno poi, il ventennale del centro del riuso comunale è un traguardo importante che offre l’opportunità di ringraziare i pionieri del riuso e i volontari che contribuiscono a questo bellissimo progetto di economia circolare. L’appuntamento della settimana dell’ecologia offre l’opportunità di confrontarsi, apprendere e agire insieme per fare la differenza nella comunità e per il pianeta. Un invito a riflettere sul ruolo che ciascuno di noi può avere nella cura della nostra casa comune, per la nostra salute e benessere, oggi e domani. Insieme possiamo coltivare un nuovo senso di responsabilità, e ringrazio quanti hanno contribuito alla sua realizzazione".