Scatta l’occupazione al Liceo Minghetti

La coreografia è rispettata: lo striscione ‘Minghetti occupato 2024-2025’ appeso alla scala antincendio nel cortile, il fantoccio del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, accasciato sul portone del liceo di via Nazario Sauro e il programma di oggi (mercatino, canti anarchici, cineforum). Un’occupazione dell’istituto Minghetti in piena regola se non fosse che di occupato c’era solo il cortile. Lezioni regolari in sede e nelle due succursali. La protesta ha poi invaso il resto del palazzo storico di via Nazario Sauro nel tardo pomeriggio. Il preside Roberto Gallingani non pubblica sul sito dell’istituto nessuno stop alle lezioni di oggi. Il da farsi verrà valutato questa mattina all’ingresso del personale alle 7.

Le motivazioni: si va dall’opposizione al governo Meloni, al Pcto fino alla riforma Valditara del 4+2 nei tecnici e nei professionali. "Il clima allarmante della politica nazionale e non e alle derive autoritarie e internazionale pressive che questo governo sta prendendo – scrivono per rivendicare la protesta –, come studenti sentiamo il dovere di far sentire le nostre voci, per questo occupiamo, scioperiamo con gli altri licei il 4 aprile".

Federica Gieri Samoggia