Scatta l’ora del censimento. Questionario a 250 famiglie

Prende il via a ottobre la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2023 coinvolgerà un campione di circa 1 milione e 46 mila famiglie, in 2.531 Comuni, con questionari esclusivamente on line. Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate “da Lista” e “Areale” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive. Il Comune di Castel San Pietro Terme per l’edizione censuaria dell’autunno 2023 vede coinvolte nella sola indagine da Lista 242 famiglie. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è stata ed è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Nel caso della rilevazione da Lista, l’Istat estrae dalle liste anagrafiche del Comune il campione di famiglie da censire. Esse riceveranno in prima battuta una lettera firmata dal Presidente dell’Istat con l’invito a procedere autonomamente alla compilazione via web del questionario (le cui credenziali d’accesso sono riportate nella lettera), in un secondo momento entrerà in campo il rilevatore per il recupero delle mancate risposte.

Per qualsiasi eventuale problema, per informazioni, per compilare il questionario con l’aiuto di un operatore, sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento, nel quale sarà pure disponibile un computer per la redazione del questionario, qualora il diretto interessato non lo possedesse o non fosse capace di provvedere in modo autonomo alla compilazione on line. La rilevazione censuaria avrà inizio domani e terminerà venerdì 22 dicembre.