Scattano le misure anti smog. Deroghe solo per gli alluvionati

Scattano da domani (e saranno in vigore fino al 30 aprile 2024) le misure anti-smog in Emilia-Romagna. Da quest’anno lo stop alla circolazione per veicoli diesel fino all’euro 4 viene esteso a tutti i Comuni di pianura. Con un’eccezione: per i cittadini dei comuni alluvionati vengono sospese fino al 31 marzo le limitazioni alla circolazione dei diesel euro 4 (limitazioni strutturali) ed euro 5 (emergenziali). I limiti alla circolazione si applicano dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, come ricorda la Regione. Nei Comuni Pair (quelli con più di 30.000 abitanti, i comuni dell’agglomerato urbano di Bologna e i comuni “volontari”, ossia Fiorano e Maranello nel modenese e Rubiera nel Reggiano) le limitazioni si estendono anche alle quattro domeniche ecologiche al mese.

Nel dettaglio, dall’1 ottobre scattano le limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel fino a euro 4 compreso (da quest’anno esteso ai 207 comuni di pianura, passando dal 53% al 91% della popolazione regionale coinvolta), per i veicoli a benzina fino a euro 2 compreso, per i veicoli a metano-benzina e gpl-benzina fino a euro 1 compreso. Stop, inoltre, a ciclomotori e motocicli fino a euro 1 compreso. In tutti i comuni interessati dal piano, è sempre attivo il servizio Move-In che, tramite l’installazione di una black box, consente ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere un numero di chilometri annui fissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo.

Le misure emergenziali scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il PM10 nel giorno di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e nei due giorni successivi; si applicano nei Comuni della provincia dove si prevedono gli sforamenti. Le misure sono in vigore dal giorno seguente a quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso. Continuerà ad essere valido, in tutti i Comuni di pianura, il divieto di utilizzo di impianti di riscaldamento domestico a biomassa legnosa fino a tre stelle comprese, se nell’abitazione è presente un impianto di riscaldamento domestico alternativo.

Tornando alle misure, nel caso in cui scattino quelle emergenziali, si deve abbassare il termostato a 17 gradi nelle industrie e 19 nelle abitazioni. Sempre dall’1 ottobre al 30 aprile è vietato bruciare residui vegetali nelle zone di pianura est, ovest e agglomerato di Bologna. In tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine, stop all’uso di camini aperti e impianti a biomassa legnosa per riscaldare case di classe fino a due stelle comprese.

marco principini