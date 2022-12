Scegli il tuo presepe Concorso allo sprint finale

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia è tornato il concorso ’Vota il tuo presepe’ ideato da nostro giornale. I coupon saranno pubblicati sul Carlino fino a domani ma saranno conteggiati tutti i tagliandi con le preferenze che arriveranno entro il 3 gennaio. Il presepe più bello, secondo il parere dei lettori del quotidiano, sarà premiato il 7 gennaio dall’arcivescovo Matteo Zuppi nella sede del giornale, in via Mattei.

Prima che il Covid fermasse questa bella tradizione, quest’anno finalmente ripresa, erano 41 i presepi ‘pubblici’ allestiti in città. Ad essi vanno aggiunti quelli in provincia e quelli allestiti in forma privata nelle case e nei giardini. L’ultima edizione (quella del 2019 con premiazione a gennaio 2020, ha visto sul podio, per il terzo anno di fila, il presepe allestito in piazza Capitini, mentre al secondo posto si è classificato quello di Villa Torchi. Al terzo posto un pari merito tra quello di Selva Malvezzi e quello del Santuario della Madonna della Pioggia.

Oltre a valorizzare la creatività dei bolognesi, l’iniziativa ha anche lo scopo di far riscoprire una tradizione che ha diversi secoli e che non tutti conoscono. Pochi sanno, ad esempio, che nella basilica di Santo Stefano si conserva il più antico presepe al mondo con statue risalenti al XIII secolo e che è ritenuto uno dei più grandi d’Italia. A partire dal XVIII secolo, invece, alla produzione artistica delle statuine si affiancò l’offerta delle botteghe artigiane, che realizzavano, per lo più con l’uso di stampi, figurine destinate ai presepi domestici. Per la vendita di tali articoli venne istituita la Fiera di Santa Lucia, che si teneva nel periodo attorno al 13 dicembre e che ancora oggi viene allestito.

Il cardinale Zuppi tiene molto al rito del presepe e il concorso del Carlino ha sempre visto la sua presenza alla premiazione e anche quest’anno sarà presente alla cerimonia per consegnare il riconoscimento. Dalla montagna alla ‘bassa’ l’iniziativa ’Vota il tuo presepe’ è stata accolta con grande entusiasmo. Un modo per celebrare la Natività con allestimenti che, tante volte, sono vere e proprie opere d’arte, ma anche per valorizzare borghi e angoli della città, oltre che per responsabilizzare e tenere impegnati i bambini, come avviene in certi comuni, i quali sono stati incaricati di raccogliere i coupon.