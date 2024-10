Scegliete la vostra ’famiglia’ e il grande schermo è scontato

A ognuno la sua famiglia e tutti insieme al cinema a prezzi vantaggiosi. Ecco una nuova iniziativa della nostra Cineteca chiamata ’Famiglie al cinema’ e iconograficamente rappresentate da gruppi di congiunti molto particolari come gli Addams, gli Aristogatti, i Captain Fantastic e i Cattivissimo Me: chi acquista la tessera appositamente pensata può scegliere la sua, ricevendola in omaggio in forma di spilletta, dando inizio a una deliziosa collezione.

’Famiglie al cinema’ infatti è la nuova proposta di tesseramento rivolta a grandi e piccoli cinefili – dai 3 ai 17 anni– che vogliano vivere insieme l’emozione della sala.

La novità è infatti destinata a tutte le famiglie tradizionali, alle famiglie d’elezione o a gruppi misti di cinefili. Un’unica condizione: per ogni visione il gruppo deve essere costituito almeno da un adulto e da un bambino o bambina, oppure da una ragazza o ragazzo, fino a un massimo di due adulti e 5 minori a visione. Le combinazioni per comporre le ‘famiglie di cinema’, raccontano dalla Cineteca, "sono potenzialmente infinite. Un papà e una mamma con i propri figli, due papà o due mamme con i rispettivi bimbi, accompagnati magari da qualche amichetta ho amichetto.

Ma anche la nonna con i nipotini, una banda di cugini accompagnata dalla zia cinefila o dalla baby sitter... oppure ancora una piccola ballotta di compagni di scuola o una squadra di softball, amici di parco, arrampicatrici di alberi, cercatori di formiche…".

Si può anche andare al cinema per un compleanno col festeggiato. ’Famiglie al cinema’ costa 50 euro ed è utilizzabile per l’acquisto delle visioni sia online sia nelle biglietterie fisiche della Cineteca per le proiezioni in tutte le sale della Cineteca, inclusa l’Arena Puccini. Offre 14 ingressi singoli omaggio per le proiezioni di Schermi & Lavagne, Cinnoteca e cineclub (esclusi i film di prima visione), ingresso ridotto a tutte le mostre allestite alla Galleria Modernissimo, prestito mensile di 6 Dvd o Blu-ray presso la Biblioteca Renzo Renzi previa prenotazione e infne ingressi omaggio per eventi speciali segnalati tramite newsletter, fino a esaurimento dei posti disponibili.

E poi le spillette con la famiglia del cuore: una in omaggio ad ogni componente della famiglia di cinema, da ritirare al Bookshop da ottobre 2024 a maggio 2025: quando sono terminati gli ingressi è possibile acquistare di nuovo la tessera e scegliere un nuovo tema per il team. Insomma, ogni scusa è buona, compreso il collezionismo, per andare al cinema in compagnia.

Benedetta Cucci