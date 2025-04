Scelta la data: corteo il 28 giugno

Il ’Rivolta Pride’ si terrà il 28 giugno. Una data che non è casuale, infatti "l’intento è quello di onorare i moti di Stonewall, iniziati grazie a donne trans, nere e sex workers che si ribellarono alla violenza poliziesca. In un presente sempre più segnato dal rafforzarsi del fascismo globale, alziamo la voce. La nostra resistenza è transfemminista, antirazzista e antifascista", così si legge sulla pagina social del Cassero. Inoltre, le realtà della città hanno organizzato una passeggiata arrabbiata lunedì 14 aprile in onore di Alex e di tutte le vittime di transfobia.