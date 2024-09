Scelte radicali. Sindaci e geologi: "Delocalizzare è l’unica via"

La scelta più difficile da fare, ma anche, forse, la più responsabile. I tecnici la chiamano delocalizzazione, la gente comune direbbe fare fagotto, lasciare per sempre le proprie case e trasferirsi altrove. Perché dopo una serie di alluvioni devastanti bisogna prendere atto che in certe zone non si può più abitare. I primi a dirlo sono stati i geologi. Paride Antolini, presidente dell’Ordine dell’Emilia-Romagna, sabato scorso ha invitato la politica a guardare in faccia la realtà a a prendere decisioni impopolari: "C’è bisogno di decisioni e di interventi coraggiosi, in alcuni casi anche di delocalizzare le abitazioni. Si tratta di interventi che si potrarranno negli anni e che dovranno riguardare tutta un’asta valliva che va dalla foce alla sorgente dei fiumi". La medicina di Antolini è amara: "Non dobbiamo alzare gli argini, anzi, dobbiamo tenderli ad abbassarli per dare più spazio all’acqua". In pratica, l’uomo deve restituire ai fiumi quello che si era preso.

Un messaggio che comincia a fare breccia. Matteo Lepore, sindaco di Bologna, sposa la linea: "Purtroppo dobbiamo renderci conto che ci sono zone dove è troppo pericoloso vivere. A quelle persone che hanno perso la casa tre volte in cinque anni dobbiamo dire che ci prenderemo cura di loro, anche aiutandoli a trovare una nuova casa". Per Lepore tra istituzioni "occorre collaborare perché le piene che chiamiamo centenarie non sono centenarie. Occorre fare investimenti miliardari per salvare il nostro territorio, ma potrei dire tutta l’Italia, facendo quello che è stato fatto nel Medioevo e in epoca napoleonica". Ma il sindaco di Bologna apre anche un altro fronte. "Alla Regione - ha detto - serve una nuova legge urbanistica. È un errore che abbiamo fatto noi, il centrosinistra. La legge urbanistica va assolutamente rivista, perché di fatto quella approvata nel 2017 è una deregulation".

Fin qui la visione del futuro. Ma nei territori più colpiti dall’ondata di maltempo, nei Comuni romagnoli finiti di nuovo sott’acqua, prevalgono ancora la delusione e la rabbia. Perfino contro la struttura commissariale del generale Figliuolo, che la stessa Regione ha invece sempre difeso preferendo prendersela con il governo. Il punto è sempre quello: cosa è stato fatto? Valentina Palli, vicepresidente della provicncia di Ravenna e sindaco di Russi, la mette così: "Sono arrivati solo i fondi per ricostruire il distrutto e riportare le aree colpite alla situazione esistente ante maggio 2023". E Matteo Isola, sindaco di Faenza: "Avevamo messo a disposizione dei tecnici e dei rappresentanti del commissario il Palazzo del Podestà per un insediamento sul posto. L’offerta è stata respinta. Ma non si può ricostruire via Pec o con le videochiamate, bisogno vedere le cose con i propri occhi". Massimo Pederzoli, sindaco di Brisighella, leghista, è sconfortato: "La gestione commissariale è unproblema. Ormai la gente rinuncia a chiedere gli indennizzi perché le pratiche le bocciano tutte".

Marco Principini