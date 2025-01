"Scenario ancora incerto per i consumatori"

L’indagine sulla previsione ai consumi (svolta su un campione di consumatori dall’Associazione Nazionale cooperative di consumatori in collaborazione con Nomisma; ndr), mostra un consumatore molto preoccupato, che vive all’interno di uno scenario di incertezza" afferma Ernesto Dalle Rive, Presidente Ancc-Coop, l’associazione nazionale cooperative di consumatori che svolge funzioni di tutela, rappresentanza, coordinamento e promozione delle Cooperative di Consumatori italiane, aderenti a Legacoop, e dei loro Consorzi. "Questo – prosegue Dalle Rive – compromette la possibilità di pianificare il futuro e di effettuare spese non urgenti, anche a causa dell’aumento dei costi delle utenze domestiche e della vita in generale. Abbiamo rilevato una percezione della tendenza inflattiva molto più acuita di quello che sono i dati reali, e questo compromette il rapporto tra qualità e quantità di spesa che le famiglie sono disponibili ad effettuare".

Dal punto di vista della sostenibilità, prosegue Dalle Rive, "puntiamo molto sulla differenziazione della nostra proposta incentrata sul prodotto a marchio: abbiamo creato diverse linee, e stiamo rafforzando l’offerta legata al biologico ai prodotti naturali, perché ravvisiamo all’interno del consumatore una crescita di sensibilità sui temi della sostenibilità ambientale e di quello che viene mangiato. C’è dunque una tendenza, che purtroppo sarà messa in discussione dalla capacità di spesa delle famiglie, a cercare di coniugare l’atto d’acquisto con un atto di consapevolezza circa all’impatto che quello che consumiamo ha sul nostro corpo".

Alice Pavarotti