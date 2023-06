Scendi siamo INgiardino, Valorizzare la Periferia di Bologna con Eventi di Inclusione

Cinque serate, a partire da stasera e fino al 27 luglio, per valorizzare la periferia di Bologna e dare vita a un’estate all’insegna dell’inclusione: tessuti aerei, stand up comedy, talk, cinema e musica.

La rassegna ’Scendi siamo INgiardino. Accorciamo le distanze’ nasce per condividere prospettive nuove e valorizzare le differenze tra persone e culture. L’appuntamento stasera, in via Osoppo 6, dalle 19 con le crescentine e inizio dello spettacolo alle 21, dal titolo ’Mon Freaks, elogio alla diversità’, uno studio di acrobatica aerea presentato a Equilibri Festival 2023. In caso di maltempo l’evento sarà ricalendarizzato.

Tutta la rassegna su https:www.bolognaestate.itfestivalsscendi-siamo-ingiardino-accorciamo-le-distanze. L’ingresso è gratuito.