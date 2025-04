"Scendiamo in campo per un paese sicuro"

Quale sicurezza a San Pietro in Casale? Preoccupati della situazione in paese, dopo vandalismi e aggressioni, alcuni cittadini hanno creato un Comitato. I fondatori sono Marco Testoni, Morena Biagi, Sara Bottazzi e Cristina Frabetti. Testoni, nato e cresciuto a San Pietro, ha deciso di aderire al Comitato dopo aver vissuto in prima persona episodi che gli hanno fatto percepire un cambiamento nel livello di sicurezza del paese: "Non sento più San Pietro un posto sicuro come quando ero bambino e per questo mi impegno nel Comitato per riportare tranquillità ai cittadini e alle future generazioni".

Gli fa eco Bottazzi, residente a Gavaseto, che ha sottolineato come gli episodi di microcriminalità siano ormai troppo frequenti: "Mai avrei immaginato una situazione simile nel nostro paese. Credo però che la maggioranza delle persone siano perbene e che, unendoci, possiamo ottenere interventi concreti per arginare il fenomeno prima che sia troppo tardi". Biagi e Frabetti, anche loro residenti da lungo tempo sul territorio, hanno aggiunto: "Vogliamo che i nostri figli, una volta adolescenti, possano girare per il paese in tranquillità e sicurezza. Troppi episodi di violenza e vandalismo stanno compromettendo la qualità della vita. Chiediamo misure concrete per contrastare il degrado e garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini".

Immediata la replica del sindaco, Alessandro Poluzzi: "L’amministrazione accoglie con attenzione le istanze dei cittadini e dei comitati spontanei che, animati dal desiderio di tutelare il proprio territorio, si fanno promotori di iniziative per la sicurezza e il benessere della comunità. Siamo consapevoli delle preoccupazioni espresse dal Comitato appena costituito e ribadiamo il nostro costante impegno nel monitorare la sicurezza pubblica. Ogni giorno, in collaborazione con i Carabinieri e la Polizia Locale, analizziamo il quadro della sicurezza, aggiornandoci sui fenomeni di microcriminalità e intervenendo con le misure necessarie".

"Vogliamo rassicurare la popolazione – aggiunge il sindaco –: le valutazioni fornite dalle forze dell’ordine confermano che a San Pietro la situazione è sotto controllo, con un numero estremamente basso di crimini violenti. Stiamo lavorando a un piano di intervento concreto per rafforzare il controllo del territorio e migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. Tra le azioni in programma: il potenziamento della videosorveglianza nelle aree più sensibili e, se necessario, l’adozione di ordinanze specifiche. Nei prossimi mesi promuoveremo inoltre assemblee pubbliche per ascoltare le esigenze dei cittadini e raccogliere suggerimenti costruttivi".

