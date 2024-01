Scendono in campo i nuovi assistenti civici

A San Giovanni in Persiceto proseguono con successo i gruppi Cdv, Controllo di vicinato, e col nuovo anno è possibile aggiungere nuovi volontari al gruppo degli assistenti civici. Al momento i gruppi di vicinato sono una quarantina mentre gli assistenti civici una trentina. Ma è previsto l’ingresso nel gruppo di nuovi volontari.

Dopo il corso teorico di venti ore, che sarà condotto dalla polizia locale e da esperti esterni, seguirà un affiancamento di due settimane. Vari gli ambiti di intervento tra cui: presenza davanti alle scuole e lungo i percorsi ciclopedonali casa - scuola, in occasione di manifestazioni pubbliche e all’interno dei parchi e giardini pubblici. "Gli assistenti civici – dice Alessandra Aiello, assessore comunale alla Sicurezza e Legalità – vigilano sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche, segnalano sul loro stato di manutenzione o su eventuali situazioni problematiche; il loro ruolo è quello di prevenzione dei fenomeni di degrado, di presidiare zone e in certi momenti possono migliorare la sicurezza anche stradale".

Il gruppo degli assistenti civici è stato istituito nel 2017 per coinvolgere attivamente i cittadini nel presidio della sicurezza urbana in collaborazione con le forze dell’ordine. I primi volontari furono nominati a seguito di un bando pubblico rivolto alle associazioni del territorio affinché segnalassero persone disponibili ad essere formate e a garantire un impegno continuativo, con almeno 200 ore complessive all’anno. "Il controllo di vicinato – continua Aiello – è invece un’attività che permette ai vicini di casa di aiutarsi a vicenda per controllare gli spazi urbani in cui vivono ed è utile a riconoscere i segnali di allarme e a raccogliere le informazioni utili per le forze dell’ordine in merito a possibili reati o situazioni che possono minacciare la sicurezza del quartiere. Sul sito www.comunepersiceto.it è possibile consultare la mappa navigabile, per sapere se per il presidio della propria zona è già attivo un gruppo CdV. Se si vuole aderire a un gruppo esistente, ma non si conosce nessun coordinatore, è necessario contattare la polizia locale. Quello che segnaliamo ai cittadini con queste due iniziative non è un invito a sostituirsi alle forze dell’ordine. Il nostro è invece un invito ad un comportamento attento e responsabile nei confronti della collettività".

p. l. t.