L’esperto del Sant’Orsola risponde ai dubbi su alcol e guida

Bologna, 11 gennaio 2025 - Ci si può mettere alla guida dopo una serata fuori a cena, dove magari si è bevuto qualche bevanda alcolica? Qual è il limite del tasso alcolemico superato il quale la nostra patente è a rischio?

L'entrata in vigore del nuovo codice della strada ha inasprito le pene per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

La revisione del codice di metà dicembre voluta dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha avuto diversi effetti sui cittadini italiani. È diventata alta l'attenzione sul tema e sono sorti anche molti dubbi: quanto si può bere senza avere problemi con la patente? C'è chi ha risposto non bevendo affatto quando esce a cena, ma anche chi ha letteralmente 'saccheggiato' le farmacie per comprare etilometri portatili.

Sussiste preoccupazione nel mondo dei produttori di vino. Eppure, come ha spiegato Michele Bernetti, presidente dell’Istituto marchigiano tutela vini, in un'intervista al Carlino: "La paura dei consumatori talvolta è esagerata, perché se si escludono i neopatentati e chi fa della guida un lavoro, per gli altri il primo limite del tasso alcolemico entro il quale si può tranquillamente guidare è rimasto a 0,5 grammi/litro. Si può bere con moderazione", insomma.

I limiti dei tassi alcolemici sono rimasti gli stessi dunque, eppure il nuovo codice della strada prevede "sospensioni più lunghe della patente, obbligo di installazione del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico e conseguente blocco del motore (alcolock) sui veicoli guidati da individui sottoposti a limitazioni dell’uso della patente per abuso di alcol alla guida". Rimane, poi, invariata la sospensione della patente fino a due anni e la confisca del veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro.

Come far combaciare il tutto? Innanzitutto, non tutti reagiamo allo stesso modo quando beviamo. Molto dipende dal peso, così come dal sesso, ma anche dal tipo di bevanda alcolica. Bere a stomaco vuoto, come sappiamo, permette all'alcol di avere più effetto, rispetto a chi beve mangiando. Poi è bene sapere che l'assorbimento dell'alcol da parte del corpo è molto veloce, ma il picco arriva dopo un'ora dall'assunzione.

Quanto tempo serve allora per smaltirne gli effetti? Ne abbiamo parlato con Paolo Caraceni, professore ordinario di Medicina interna dell'Università di Bologna e Direttore dell'Uoc di Semeiotica medica, malattie del fegato ed alcol-relate, Irccs Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola.

Ecco qualche dato che può aiutarci a capire come gestire con equilibrio alcol e guida.