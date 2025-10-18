Alluvione a Bologna, 1 anno dopo. I lavori tra città e provincia, cosa c'è da fare e cosa è stato fatto

Della notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024 i bolognesi ricordano la paura, lo choc, la tragedia di Pianoro e l'acqua che ha invaso la città, mostrando tutta la fragilità di una Bologna costruita negli anni su torrenti sotterranei che, con un cambiamento climatico che imperversa e porta eventi sempre più intensi e frequenti, sono sempre più a rischio.

Dai lavori di somma urgenza già messi a terra a quelli programmati e parzialmente avviati, dai cantieri per cui sono stati stanziati i finanziamenti e pronti a partire a quelli fermi al palo da anni. Ecco un vademecum completo per ripercorrere un anno (e non solo) dall'alluvione di Bologna.