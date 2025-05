Bologna, 17 maggio 2025 – Debutta (finalmente) lunedì 19 maggio il bus che collega la città (ossia l’ospedale Maggiore) con l’aeroporto Marconi di Bologna che affiancherà il People Mover e che, per alcune ore notturne, arriverà anche in stazione centrale. La linea, operata con navette totalmente elettriche, viene introdotta da Tper in collaborazione con Aeroporto di Bologna.