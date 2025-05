Biglietti Tper a Bologna, come usare il nuovo City Pass senza sbagliare

Bologna, 10 maggio 2025 - "Torno sull'argomento biglietti. Nelle ore di punta, per salire sull'autobus Tper, per vidimare un biglietto bisogna affidarsi al passamano con la speranza che le persone più vicine alla macchinetta abbiano tempo e competenza per obliterarlo. Una procedura inutile, costosa e complessa. Deve essere la tecnologia al servizio del cittadino e non viceversa".

Questa è solo una delle ultime lettere che sono arrivate alla redazione il Resto del Carlino. Criticano il nuovo sistema di biglietteria e i nuovi titoli di viaggio che ci sono in vigore da diversi mesi.

Le novità più importanti riguardano i vecchi biglietti cartacei con la banda magnetica che sono stati sostituiti da un qr code, leggibile tramite i validatori già presenti sugli autobus. N

Ma andiamo a vedere nel particolare come si fa la scansione del City Pass da 10 viaggi, che ha messo in diffcioltà più utenti, come si vede il numero delle corse a disposizione, quali sono i costi e come faccio a validare lo stesso titolo per più persone.