Tram Bologna: ecco le riaperture e le nuove variazioni dei cantieri

Bologna, 5 giugno 2025 - Il Comune di Bologna comunica la chiusura anticipata dei lavori in via Marco Emilio Lepido all’incrocio con via Cavalieri Ducati per la Linea Rossa. Si programma la riapertura definitiva dal 13 giugno dell'intersezione permettendo così di immettersi in Cavalieri Ducati da via Emilia, in direzione viale de Gasperi e spostando i lavori nel quartire di Emilio Lepido in direzione centro. Importante variazione per il traffico di Borgo Panigale e, da fine mese, l'avvio di un servizio di navette interno al quartiere per sopperire al senso unico in direzione periferia nel tratto compreso tra via Caduti di Amola e via Jahier.