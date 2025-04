Bologna, i cinque motivi per credere nell'impresa

Bologna, 1 aprile 2025 - Nuovo appuntamento con la storia per il Bologna che questa sera proverà a scrivere un’altra pagina importante della sua tradizione. Sulla strada dei ragazzi di Vincenzo Italiano però ci sarà l’Empoli in un doppio confronto che non va sottovalutato.

La voglia di Orsolini e compagni però c’è tutta, specialmente per arricchire ulteriormente un biennio iniziato con la volata Champions e ora in pieno fermento per le tante possibilità che si aprono davanti alla squadra. Servirà dunque l’ennesima impresa al Bologna per andare a Roma a giocarsi un trofeo che manca dal 1974 quando i rossoblù alzarono la Coppa Italia dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Palermo.

Di motivi per sognare ce ne sarebbero tanti ma in particolare 5 potrebbero far pendere l’ago della bilancia per la banda di Italiano.