Bologna Città 30, un anno dopo

Bologna, 16 gennaio 2025 - È passato esattamente un anno dall'attuazione di uno dei provvedimenti comunali che più ha fatto discutere nel 2024. Un anno da Bologna città 30, la prima città in Italia ad attuare il piano che cambia le regole di velocità nelle strade urbane, che passano da 50 a 30 chilometri orari.

Lo scopo è quello di rendere gli spazi più sicuri per i pedoni, ma anche per gli automobilisti, far si che la città sia meno rumorosa e meno inquinata.

Matteo Lepore e la sua Giunta, hanno attuato ufficialmente le regole del provvedimento martedì 16 gennaio 2024. L'iniziativa ha creato reazioni e critiche da parte dei cittadini, con due fazioni ben distinte: chi a favore e chi contrario.

Ripercorriamo insieme le tappe di Bologna città 30 a un anno di distanza.