Bologna Fc, finale a Roma: magnifica ossessione. Cosa fare per andare all'Olimpico

Bologna, 3 aprile 2025 - C’è chi martedì notte, festante e in estasi, da Empoli avrebbe proseguito ancor più a sud, direzione Roma, anticipando i tempi e cominciando a sondare il terreno per il prossimo 14 maggio, giorno della finale di Coppa Italia all’Olimpico. Il comodo 3-0 di due giorni fa nella semifinale d’andata al Castellani ha tracciato una linea ancor più diretta verso la capitale, molto meno ripida e sempre più in discesa.

Troppo Bologna per un Empoli in disarmo e tormentato dalla paura di non retrocedere, e troppa la differenza di qualità vista in campo tra le due squadre, nei singoli e nel collettivo. Poi nel calcio, come nella vita, mai dire mai. Scaramanzie a parte, però, sarebbe irrisorio spartire le stesse possibilità di passaggio del turno per entrambe in vista del ritorno, al Dall’Ara, in casa dei rossoblù, giovedì 24 aprile, laddove Freuler e compagni avranno tre gol da conservare, ed eventuali rigori (no supplementari) in caso di drammatico ribaltone sportivo, che tanti, se non tutti, non vogliono nemmeno prendere come remota considerazione.