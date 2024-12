Cantieri a Bologna: la mappa da lunedì 23 dicembre

Bologna, 22 dicembre 2024 - Lavori in corso in città: prosegue la ridda di cantieri che stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti costretti a slalom e soprattutto lunghe code fra le due linee del tram, la povera Garisenda, le strade sui colli martoriate dalle frane, i danni causati dall'alluvione di ottobre scorso.

Proseguono anche gli annosi lavori sul palazzo Caprara, sede della Prefettura: la già rivoluzionata viabilità di piazza Roosevelt (dove sono iniziati anche i carotaggi in vista della futura realizzazione del posteggio interrato) subirà un ulteriore cambiamento e, per questo, sarà spenta la telecamera di controllo della T su via Ugo Bassi, ma solo per i transiti in uscita.

Ecco l'elenco sull'apertura dei nuovi cantieri in città che il Comune di Bologna avvisando che, in caso di maltempo, alcuni potrebbero essere ricalendarizzati.