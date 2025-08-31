Cantieri a Bologna, non solo tram: la mappa dei lavori dall'1 settembre 2025

Bologna, 31 agosto 2025 - Con l’arrivo di settembre, Bologna torna a fare i conti con cantieri stradali impegnativi. Non si tratta solo di piccoli interventi di manutenzione, ma di una mappa fitta di lavori che spazia dal centro storico fino alle periferie, e che coinvolge anche la tangenziale e le autostrade.

Tra manutenzione delle condotte, interventi di sicurezza idraulica e i grandi cantieri del tram, la viabilità cittadina sarà messa a dura prova. Al riguardo, il Comune invita a consultare la mappa online dei cantieri, utile per pianificare gli spostamenti. Bologna nel frattempo si presenta così: una città in piena trasformazione, dove convivere con deviazioni e rallentamenti sarà inevitabile ancora per molto tempo.