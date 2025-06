Cantieri a Bologna: i lavori in corso per questa settimana

Intrappolati nel traffico, altro che Bologna 30: il numero dei cantieri aperti a Bologna aumenta di giorno in giorno. A quelli ormai sistemici del tram (che pure, si allargano a macchia d'olio) si aggiungono quelli che sarebbero i normali lavori stradali estivi, programmati in questo periodo proprio per contenere i disagi. E invece, rischiano di diventare la goccia che fa traboccare un vaso già pienissimo. L'ultimo step di questo percorso davvero molto accidentato è la chiusura di via Massarenti per due mesi. E ora si sommano anche alcuni cantieri in centro storico.