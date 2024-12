Cantieri a Bologna, tutti i lavori da lunedì 2 dicembre

Bologna, 2 dicembre 2024 - Continuano i lavori a Bologna, che modificano anche per questa settimana la viabilità in città. Settimana quindi, caratterizzata da lavori in attivazione e da cantieri sia per il tram che extra tram.

C'è però una buona notizia, sono terminati gli interventi per la linea rossa in zona Fiera (precisamente in viale della Repubblica, via Serena, viale Europa e viale della Fiera).

Inoltre saranno chiusi alcuni tratti dell'autostrada e della tangenziale della città. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Vediamo nel dettaglio le zone interessate.