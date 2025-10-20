Bologna tra cantieri e deviazioni: tutti i lavori della settimana dal 20 ottobre 2025

Bologna, 20 ottobre 2025 - Tra cantieri e deviazioni, Bologna sembra più un gioco di tetris gigante che un semplice percorso urbano. Tra ruspe, transenne e semafori provvisori, automobilisti, ciclisti e pedoni sono chiamati a destreggiarsi in percorsi alternativi che, sebbene provvisori, sono già diventati parte della nuova geografia cittadina.

Ma tutto questo fermento non è fine a sé stesso: è il segno che il capoluogo emiliano continua a rinnovarsi, con lavori strutturali e trasportistici destinati a cambiare volto alla città. I lavori possono essere consultati sulla mappa presente sul sito del Comune.