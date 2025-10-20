Bologna tra cantieri e deviazioni: tutti i lavori della settimana dal 20 ottobre 2025

La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
Bologna
CronacaBologna tra cantieri e deviazioni: tutti i lavori della settimana dal 20 ottobre 2025
20 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cronaca
Dal centro alla periferia, dal ponte Pontelungo alle tangenziali, fino alle linee del tram in costruzione. La città affronta un periodo intenso di lavori pubblici e manutenzioni, tra chiusure, restringimenti e percorsi alternativi per automobilisti, ciclisti e pedoni

I lavori in corso a Bologna durante la settimana dal 20 ottobre 2025

Bologna, 20 ottobre 2025 - Tra cantieri e deviazioni, Bologna sembra più un gioco di tetris gigante che un semplice percorso urbano. Tra ruspe, transenne e semafori provvisori, automobilisti, ciclisti e pedoni sono chiamati a destreggiarsi in percorsi alternativi che, sebbene provvisori, sono già diventati parte della nuova geografia cittadina.

Ma tutto questo fermento non è fine a sé stesso: è il segno che il capoluogo emiliano continua a rinnovarsi, con lavori strutturali e trasportistici destinati a cambiare volto alla città. I lavori possono essere consultati sulla mappa presente sul sito del Comune. 

Continua a leggere questo articolo

