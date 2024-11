Cantieri a Bologna: strade chiuse e modifiche della viabilità da lunedì 18 novembre

Bologna, 17 novembre 2024 - Inizia una nuova settimana all'insegna dei cantieri a Bologna, modificando ancora la viabilità e la circolazione.

Oltre ai lavori in attivazione e ai cantieri per il tram e extra tram, si aggiungono anche quelli in via di Ravone resi necessari a causa dell’alluvione che ha colpito la città causando dissesti e cedimenti lungo il ciglio stradale.

Inoltre saranno chiusi alcuni tratti dell'autostrada e della tangenziale della città. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Vediamo nel dettaglio le zone interessate.