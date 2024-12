Cantieri stradali e del tram a Bologna: come cambia la viabilità da lunedì 16 dicembre

Bologna, 15 dicembre 2025 - Cantieri a Bologna: inizia una nuova settimana e come di consueto ecco gli aggiornamenti sui principali lavori stradali in corso in città. Cosa cambia da lunedì 16 dicembre? Ci sono nuovi lavori in attivazione in centro questa settimana, diversi tratti e svincoli rimangono chiusi sulla tangenziale e ci sono aggiornamenti su chiusure e aperture dei caselli autostradali. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati, ma intanto la buona notizia di qualche giorno fa è che via Sabotino è stata riaperta totalmente al traffico veicolare, dopo i danni dell'alluvione del 19 ottobre. Rimane però interdetta ai veicoli pesanti con massa superiore alle 18 tonnellate.

Mentre continuano a sussistere anche i cantieri del tram, si parla della nuova linea blu, quella che collegherà Bologna a Casalecchio. Questo nonostante i disagi che ogni tanto si possono creare, come la rottura di una tubatura del gas in via Riva Reno durante i lavori.

Ecco tutti gli interventi in programma e gli aggiornamenti della settimana.