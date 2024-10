Cantieri e strade chiuse a Bologna da lunedì 14 ottobre 2024: in San Felice tornano i bus, stop all'incrocio in via Ferrarese C'è una buona notizia: la riapertura dell'incrocio in via Riva Reno. In compenso, saranno giorni di passione in Bolognina. Ecco tutte le modifiche alla viabilità zona per zona