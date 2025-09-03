Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
CronacaTutti i cantieri del tram a Bologna, il programma dei lavori che cambieranno la città
3 set 2025
FRANCESCO MORONI
Cronaca
Tutti i cantieri del tram a Bologna, il programma dei lavori che cambieranno la città

Un altro anno di 'passione'. A che punto siamo? La linea rossa è quasi plasmata e si vedono già i binari, la linea verde accelererà soprattutto nei prossimi mesi

Il cantiere del tram in via Indipendenza a Bologna: operai al lavoro nei mesi scorsi

I bolognesi convivono con i cantieri del tram da oltre due anni e dovranno farlo ancora per un anno. La Linea Rossa, dal terminal di Emilio Lepido a Borgo Panigale fino al capolinea di via Michelino in Fiera è quasi plasmata (e forse, un giorno, arriverà fino al Caab con il completamente dell’ultimo ‘troncone’ dopo il ponte di San Donato, legato al Passante) e si vedono già i binari percorrere la Via Emilia come una colonna vertebrale.

La Linea Verde da Corticella a via dei Mille (dove avviene lo snodo con la Rossa) è ‘più giovane’ e accelererà soprattutto nei prossimi mesi, tanto che i commercianti del quartiere Navile sono preoccupati per le vendite ed eventuali ristori.

Ecco, allora, il cronoprogramma completo di tutti i cantieri del tram che da qui a giugno 2026 (cioè quando scadrà il termine per completare l’opera finanziata con i fondi europei del Pnrr) sono destinati a cambiare Bologna per sempre.

