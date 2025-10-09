Dolori all'anca, quali sono i sintomi e come funziona l'intervento con protesi

Bologna, 9 ottobre 2025 - “L’anca: una compagna di vita silenziosa che se si ammala può renderci la vita davvero difficile”. Parola del professor Cesare Faldini, direttore della clinica ortopedica 1 all'Istituto Rizzoli di Bologna. “La protesi dell'anca – ha detto il dottor Faldini intervenuto ieri alla trasmissione Rai Elisir – è un’articolazione composta dalla testa del femore, che è sferica, alloggiata dentro una cavità anch’essa sferica nell’osso del bacino. Ci serve per camminare, per salire le scale, per correre, ma anche per fare le rotazioni e i movimenti di apertura e chiusura delle gambe, come ad esempio quando si mettono le calze”.