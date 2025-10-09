Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteCorteo BolognaMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaDolori all'anca, quali sono i sintomi e come funziona l'intervento con protesi
9 ott 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Dolori all'anca, quali sono i sintomi e come funziona l'intervento con protesi

2

Cosa può provocare sofferenza all’anca

3

Dolori all'anca: che sintomi avverte il paziente

4

Come funziona l'intervento all’anca

5

La tecnica chirurgica e l’anestesia per intervenire sull'anca

  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Dolori all'anca, quali sono i sintomi e come funziona l'intervento con protesi

Dolori all'anca, quali sono i sintomi e come funziona l'intervento con protesi

Il professor Cesare Faldini dell'Istituto Ortopedico Rizzoli ha parlato del trattamento chirurgico in caso di problemi all'anca e delle sue cause nel corso della trasmissione Elisir

L'anca è una compagna silenziosa che se non curata può rendere i movimenti insopportabili. Nel riquadro il professor Cesare Faldini

Bologna, 9 ottobre 2025 - “L’anca: una compagna di vita silenziosa che se si ammala può renderci la vita davvero difficile”. Parola del professor Cesare Faldini, direttore della clinica ortopedica 1 all'Istituto Rizzoli di Bologna. “La protesi dell'anca – ha detto il dottor Faldini intervenuto ieri alla trasmissione Rai Elisir – è un’articolazione composta dalla testa del femore, che è sferica, alloggiata dentro una cavità anch’essa sferica nell’osso del bacino. Ci serve per camminare, per salire le scale, per correre, ma anche per fare le rotazioni e i movimenti di apertura e chiusura delle gambe, come ad esempio quando si mettono le calze”.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Cesare Faldini del Rizzoli spiega la lombalgia: i rimedi per il mal di schiena
Articolo
Il tumore al cervello si può combattere? Uno studio dell'Università di Padova dice di sì

© Riproduzione riservata