Maratona di Bologna 2025: percorsi, strade chiuse e orari

Un fine settimana di sport a Bologna ad alto rischio ingorgo. Infatti domenica 2 marzo ci sarà in città la maratona con diverse distanze dai 42 chilometri della Termal Bologna Marathon (42,195 per la precisione), passando la 30 chilometri dei Portici e per la sempre affollatissima mezza maratona Run Tune Up (21,097 chilometri) fino ad arrivare ai 5 chilometri a carattere non competitivo ed ad eventi riservati anche ai bambini con la Tigotà Kids Marathon (che si corre sabato). Per consentire il passaggio degli atleti, le strade del percorso sono chiuse al traffico e molte linee bus vengono deviate.

In più, sempre nella giornata di domenica 2 marzo, sono previste anche due partite che rischiano di mandare in tilt la città e il traffico bolognese, una allo stadio Dall'ara che vedrà disputarsi il match del Bologna contro il Cagliari e il match di basket tra Fortitudo-Real Sebastiani.