Classifica dei migliori licei di Bologna: quale scegliere dopo le medie

L'anno scolastico è quasi finito e chi ha terminato le scuole medie, vive con grande attesa il passaggio alle scuole superiori. Un momento importante nella vita di ogni studente, un cambiamento fondamentale a livello di didattica cche segna il percorso di conoscenze dei ragazzi a seconda della scelta che viene fatta. Proprio per decidere nel modo più consapevole possibile, gli istituti superiori aprono già da tempo le loro porte ai futuri allievi con gli open day per illustrare la propria offerta formativa, delle giornate dedicate ai ragazzi che vogliono conoscere la scuola e che cercano magari risposte ai loro dubbi, Per quanto riguarda le iscrizioni al prossimo anno, in molti hanno ormai già deciso, ma c'è anche chi cambia idea all'ultimo momento. Per orientarsi c'è chi consulta anche l'osservatorio Educoscopio della Fondazione Agnelli che valuta gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Quali dati vengono utilizzati? Quelli relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. Vengono così costruiti degli indicatori rigorosi che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Viene in questo modo stilata una classifica. Vediamo insieme quali sono i risultati sui migliori licei in base agli ultimi dati disponibili su Bologna e provincia. I dati sono stati pubblicati a novembre del 2024, ma tornano utili alla vigilia delle chiusura dell'anno scolastico per chi frequenta le medie ed è ancora indeciso sulla scuola da frequentare.