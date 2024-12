Nuovi filobus e autobus elettrici a Bologna: il progetto di mobilità sostenibile

Bologna, 16 dicembre 2024 - Entra nel vivo il progetto di filoviarizzazione ed elettrificazione di alcune linee portanti del trasporto pubblico cittadino nell’ambito del Progetto integrato della mobilità bolognese (Pimbo) del Comune di Bologna.

Lo scopo è quello di migliorare la mobilità sostenibile e la comunicazione tra le diverse reti di trasporto.

Per questo progetto, il Comune ha delegato Tper per creare una rete filoviaria portante e una rete di autobus elettrici in grado di garantire trasporti eco-sostenibili sulle linee urbane.