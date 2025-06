Passante di Mezzo a Bologna, quali sono le alternative al progetto

Bologna, 25 giugno 2025 - Ecco nel grafico come sarebbe dovuto diventare il nodo autostradale di Bologna con il Passante di Mezzo: in A14 tre corsie per senso di marcia, più quella di emergenza (che oggi è solo dinamica); tre corsie più una anche in tangenziale, con l’obiettivo di snellire il traffico ed evitare congestioni. Il progetto, però, non vedrà la luce. "È intenzione del ministro Matteo Salvini invitare al Mit, già nei prossimi giorni, tutti gli interlocutori istituzionali interessati per risolvere il nodo di Bologna e fare il punto sulla mobilità emiliano-romagnola che da troppi anni attende risposte", scrive il Ministero dei trasporti. Vediamo quali sono ad oggi le alternative all'opera stoppata dal governo.