Passante di Bologna: Nord, Sud o di Mezzo? Mappa e percorsi a confronto

Il Passante è ancora quel ‘contatto’ capace di far partire il cortocircuito politico. Dopo le parole di Galeazzo Bignami al Carlino, arriva la risposta di Michele de Pascale. Il capogruppo dei meloniani a Montecitorio rilancia l’ipotesi del Passante Sud, puntando il dito contro gli enti locali rei di non aver chiuso la partita in atto, e il presidente regionale risponde: “Dire non va fatto il Passante di Mezzo, ma un’altra opera molto più costosa che deve ripartire nel suo iter, non è serio: significa prendere in giro gli elettori”.

Il governatore parla anche di un Bignami a due facce: “Il capogruppo di FdI alla Camera ha un’opinione diversa rispetto al viceministro ai Trasporti (ruolo ricoperto fino a dicembre, ndr) e questo è meno apprezzabile. Oggi la scelta è se fare il Passante di Mezzo o non fare niente: dobbiamo essere onesti intellettualmente”. Un concetto, tra l’altro, espresso anche dalla sua ex sfidante alle Regionali in campagna elettorale, Elena Ugolini, che aveva detto: “Il Passante deve andare avanti, perché altrimenti ci metteremo 30 anni per fare un’altra cosa”.

La polemica però non si placa. Matteo Lepore, sindaco di Bologna, si dice preoccupato (“Abbiamo fatto l’accordo con il Governo e il ministro Matteo Salvini si è impegnato: attendiamo che agli impegni seguano i fatti”), mentre il segretario regionale dem Luigi Tosiani rincara la dose (“La politica non è il gioco dell’oca in cui si ritorna sempre al punto di partenza”). Sferzate al Pd dai meloniani, dai consiglieri regionali Marta Evangelisti e Francesco Sassone al senatore Marco Lisei.