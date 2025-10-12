Il piatto vuoto più grande del mondo in piazza Maggiore a Bologna

Bologna, 12 ottobre 2025 - Il piatto vuoto più grande del mondo sul Crescentone: ieri in piazza Maggiore a Bologna è tornato l’evento di pixel art urbana organizzato da Cefa - Il seme della solidarietà, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Per ‘Riempi il piatto vuoto’ decine di volontari, studenti, associazioni e cittadini hanno riempito simbolicamente 3000 piatti "per ricordare che nel mondo, 733 milioni di persone soffrono ancora la fame; in Africa, una su cinque", precisano gli organizzatori.
L’immagine, 30 metri di diametro, ha riprodotto un’illustrazione di Beatrice Alemagna, creata per l’occasione. “Una cosa toccante e grandiosa”, commenta la nota disegnatrice.