Valerio Baroncini
Identità a tavola
Bologna
Il piatto vuoto più grande del mondo in piazza Maggiore a Bologna
12 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Il piatto vuoto più grande del mondo in piazza Maggiore a Bologna

Riprodotta con 3000 piatti un'illustrazione di Beatrice Alemagna nell'ambito dell'evento di pixel art urbana sul Crescentone, promosso da Cefa per la Giornata dell'Alimentazione

Pixel Art urbana in piazza Maggiore a Bologna: un'iniziativa di Cefa (FotoSchicchi)

Bologna, 12 ottobre 2025 - Il piatto vuoto più grande del mondo sul Crescentone: ieri in piazza Maggiore a Bologna è tornato l’evento di pixel art urbana organizzato da Cefa - Il seme della solidarietà, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Per ‘Riempi il piatto vuoto’ decine di volontari, studenti, associazioni e cittadini hanno riempito simbolicamente 3000 piatti "per ricordare che nel mondo, 733 milioni di persone soffrono ancora la fame; in Africa, una su cinque", precisano gli organizzatori. 

L’immagine, 30 metri di diametro, ha riprodotto un’illustrazione di Beatrice Alemagna, creata per l’occasione. “Una cosa toccante e grandiosa”, commenta la nota disegnatrice. 

 

