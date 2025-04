Plastica e rifiuti, le istruzioni per non sbagliare la raccolta differenziata a Bologna

Bologna, 23 aprile 2025 - Sembra facile da conferire, eppure la plastica è tra i materiali più insidiosi, tanto che la sua percentuale di riciclo è storicamente la più bassa in assoluto. Pur essendo tra i più inquinanti, la plastica rimane fanalino di coda per quanto riguarda la qualità nella raccolta differenziata.

Per questa ragione, Hera ha deciso di avviare una campagna per migliorare la qualità della plastica partendo dalle 47 Stazioni ecologiche che si trovano a Bologna e in tutto il territorio metropolitano, con l’obiettivo di ricordare ai cittadini le modalità corrette per buttare questo rifiuto.

La raccolta differenziata è in crescita costante e registra percentuali da record in generale in tutto il territorio bolognese gestito da Hera. Inoltre, con oltre il 70%, Bologna è la prima città italiana con più di 200.000 abitanti ad aver superato l’obiettivo UE del 65% di raccolta differenziata al 2030. Inoltre, nel 2024 nell’area metropolitana di Bologna i centri di raccolta hanno registrato oltre mezzo milione di accessi, per un totale di più di 1,2 conferimenti, tra cui 1.738 tonnellate di plastica.