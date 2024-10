Processo Amato, il giorno della sentenza: le tappe del giallo

È il giorno della verità, quantomeno giudiziaria, per Giampaolo Amato. La Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, emetterà la sentenza che stabilirà, in primo grado, l’innocenza o la colpevolezza dell’oculista di 65 anni, in carcere dall’8 aprile 2023, accusato dell’omicidio aggravato (vengono contestate la premeditazione, i motivi abietti e futili e l’uso del mezzo venefico) della moglie, la 62enne ginecologa Isabella Linsalata, e della suocera Giulia Tateo, di 87 anni. Duplice, secondo la Procura, il movente: sentimentale, poiché voleva vivere in libertà la sua relazione extraconiugale con una donna più giovane, ed economico, per l’eredità.