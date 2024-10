Rifiuti dell'alluvione a Bologna, come smaltirli

Bologna, 20 ottobre 2024 - Garage, cantine o negozi invasi dall’acqua e dal fango. Senza sosta continuano gli interventi dei soccorsi per liberare le case allagate e Hera ha avviato le operazioni di pulizia e smaltimento di mobili e rifiuti. I cittadini possono esporre i materiali danneggiati davanti alle proprie abitazioni a Bologna e nel territorio metropolitano colpito dall’alluvione: priorità, tempi e modalità del passaggio dei mezzi operativi per il ritiro vengono concordati con i Comuni e con la protezione civile nel rispetto delle singole ordinanze territoriali.

Hera ha anche confermato che l’acqua immessa nella rete idrica di Bologna è potabile. Una eventuale colorazione rossastra o leggera torbidità non pregiudicano la potabilità e non sono dannose per la salute.