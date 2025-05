Rifiuti e differenziata, come cambia la raccolta in Valsamoggia. Dal porta a porta alla Carta Smeraldo

Bologna, 5 maggio 2025 - Al via le modifiche per la raccolta di rifiuti in alcuni dei comuni in Valsamoggia. Da oggi per migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata e recuperare e riciclare quanta più materia possibile entreranno a pieno regime le modifiche. Le novità principali riguardano in particolare la riorganizzazione delle isole stradali nelle zone di Castello di Serravalle e Savigno e la sostituzione dei kit per la raccolta porta a porta a di Bazzano, Crespellano e Monteveglio. In più, in tutto il territorio, verrà introdotta la Carta Smeraldo. Ecco tutte le informazioni da sapere.